فحص 50 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بـ الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، عن فحص 50 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، إحدى مبادرات 100 مليون صحة.

وأضاف أن تلك المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل مافوق 18 سنة وحالة الجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الأمومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات.



وأوضح أنه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظة، داعيا جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين.

وأوضح أنه في حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.

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