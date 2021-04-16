عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: اجتماع خلال أيام لوضع جدول أعمال لمناقشة الموازنة العامة للدولة

النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة تنتظر إلقاء كلا من الدكتور محمد معيط ، وزير المالية و الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط بيانهما أمام اللجنة.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة تستعد خلال الأيام القادمة لوضع جدول أعمال لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجاري.

وقال قبل رفع الجلسة: "شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل"، متوجها بالتهنئة لجموع المصريين بوجه خاص والأمة الإسلامية بوجه عام بمناسبة حلول الشهر الكريم.

وأوضح حنفي جبالي، أن مجلس الوزراء، سبق وقرر  ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع.

جاء ذلك بعد توضيح بعض النواب بأن 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء إجازة رسمية، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ الأعضاء في حال أي تغيير يحدث.

ووافق مجلس النواب على اعتماد الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب لسنة 2019 / 2020  بقيمة مليار و40 مليون جنيه.

وبلغ الباب الثاني من الاستخدامات أكثر من 524 مليون جنيه،وبلغ الباب الثالث أكثر من 13 مليون جنيه.

وكان مجلس النواب قد وافق  نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019-2020.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020  وعددها 50 مشروعا ، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019/2020 ، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019/2020.

وطالب رئيس المجلس، الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات التي تضمنها التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء وإحالتها للحكومة.

الموازنة العامة البرلمان

ترشيحاتنا

أهالى كفر ميت العز فى الدقهلية للمسئولين: أسلاك الكهرباء تعرض أرواحنا للخطر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 4 -2021 والقنوات الناقلة

بعد تكليفات الرئيس بتطويرها.. العباسية أسسها الخديوي عباس لطلبة الكلية الحربية وسكنها جمال عبد الناصر

في 6 خطوات.. أهم النصائح لقائدي السيارات أثناء فترات الصيام

هل الاحتلام في نهار رمضان يفطر؟.. أمين الفتوى يوضح

تحديد الأربعة الأساسيين بجوار تابوت الأمير فيليب في جنازته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

موجود في كل منزل.. اكتشاف مادة طبيعية تعالج الاكتئاب

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

شوبير يعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ