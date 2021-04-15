مفاجأة..تعرف علي سعر خواتم وسلاسل حمو بيكا فى " رامز عقله طار"

وقع ضحية رامز جلال الليلة، فى برنامجه " رامز عقله طار" مطرب المهرجانات حمو بيكا ومعه الراقصة الاستعراضية لوردينا.

وكعادته حرص حمو بيكا في إطلالته إضافة الإكسسوارات الذهبية، من الخواتم والسلاسل والأنسيالات، وسأله رامز جلال عن سعر هذا الذهب الذي يستخدمه في إطلالته قائلًا له: "لابس صيغة بكتم؟".

رد حمو بيكا على سؤال رامز كاشفًا أنه يرتدي إكسسوارات ذهبية بقيمة مائة ألف جنيه.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

