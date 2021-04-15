واحد ممن تصدوا للإرهابيين.. أحمد موسى ينعى الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد

نعي الاعلامي احمد موسي مقدم برنامج على مسؤليتي المذاع علي قناه صدي البلد ، الكاتب الكبير مكرم محمد احمد .

وكتبت احمد موسي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " فقدت مصر وأسرة الصحافة المصرية الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد ، أحد أبرز الكتاب المهنيين وصاحب التميز طوال تاريخه المهني ، كان الراحل الكبير واحداً من أهم الكتاب طوال الأربعين عاما الماضية ،

وتابع : " مواقفه ومقالاته كلها تكشف إنحيازه للوطن دون غيره ، فجر الكثير من القضايا وكانت له علاقات ممتدة مع القادة في مصر وحول العالم ، أنتخب نقيبا للصحفيين ٥ مرات دافع خلالهم عن جموع الصحفيين بدون أستثناء ،كان الفقيد العظيم واحداً ممن تصدوا للإرهابيين وفضحهم وتعرض لمحاولة إغتيال بإطلاق الرصاص عليه في ميدان التحرير عام ١٩٨٧ ، لم يهادن جماعة الاخوان الإرهابية حتي خلال حكمهم مما دفع محمد مرسي العياط الي ذكر أسمه الهواء ضمن الاسماء التي كان سيتم القبض عليها قبل ثورة ٣٠ يونيو ، .

واضاف : " رحم الله كاتبنا الكبير مكرم محمد أحمد ، وغفر له وأسكنه فسيح جناته ، وخالص العزاء لأسرته ومحبيه ..".