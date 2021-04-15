بايدن يلقي خطابا مهما إلى الشعب الأمريكي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن إلقاء الرئيس جو بايدن كلمة إلى الشعب الأمريكي بشأن روسيا بعد ساعات من الآن.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في مجال الأمن القومي بسبب إجراءات الحكومة الروسية.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قال بايدن في رسالة إلى الكونجرس: "لقد أصدرت مرسوم طوارئ وطنيا ردا على "تهديد غير نمطي" وشديد للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة من جراء بعض الإجراءات الضارة التي ارتكبتها الحكومة الروسية".

جاء ذلك تزامنًا مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و 3 شركات في شبه جزيرة القرم.

وحسب شبكة "العربية"، طالت العقوبات الأمريكية على روسيا، وكالة الاستخبارات الخارجية.

وقالت قناة “روسيا اليوم”، إن البيت الأبيض أعلن أيضا عن طرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن تدخل روسيا في الانتخابات ونشاطها السيبراني الخبيث يهدد أمن واشنطن بشكل غير عادي.