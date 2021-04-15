حلم الثراء السريع.. وفاة شاب أثناء التنقيب عن الآثار بمركز بدر

التنقيب عن الآثار

لقى شاب مصرعه، أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية عبد المجيد المرسي التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي قرية عبد المجيد المرسي بمركز بدر، بالعثور على جثة شاب ملقاة بجوار حفرة بالقرب من منزل داخل القرية.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "محمد. ح -٣٠سنة"، أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عبد المجيد المرسي، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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