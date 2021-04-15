أنا أول مطرب نجح في السينما.. إيمان البحر درويش: وصف محمد رمضان لنفسه بـ نمبر وان «غرور»
قال المطرب إيمان البحر درويش، إنه لا يكذب أو يتجمل مطلقا، مضيفا:" الحقيقة أنا أول مطرب نجح في السينما بعد جيل العمالقة ".
وأضاف إيمان البحر درويش في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور "، :" مطربو جيلي لم يوفقوا في مجال السينما وأول فيلم عملته في حياتي كان تزوير في أوراق رسمية وحقق نجاحا ساحقا".
وتابع :" حديث الفنان محمد رمضان بأنه نمبر وان غرور".
وأكمل إيمان البحر درويش:" لم أصرح بأنني المطرب الوحيد الذي حقق نجاحا في السينما ولكنني أول من حقق هذا النجاح ".