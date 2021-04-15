لحم غزال الحلقة 4 | سرقة شقة غادة عبد الرازق وموت أحمد خليل

مسلسل لحم غزال

انطلقت رابع حلقات مسلسل "لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق، والذى تخوض به السباق الرمضانى ٢٠٢١.

وشهدت الحلقة الرابعة ، عددا من الأحداث المثيرة ونستعرضها من خلال السطور التالية…

بدأت احداث الحلقة الرابعة بسرقة "سيد جلالة" لشقة "غزال"

ومات المعلم "مأمون" بعد طعن “سيد جلالة ” له

واخبر "سيد جلالة" "غزال" انه يعلم مكان "ابو نعسة" واخبرته انها قتلته مثلما قتل هو المعلم "مأمون".

ويعرض مسلسل "لحم غزال" فى تمام الساعة ٨ مساءً على قناة Mbc مصر.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد vip.

قصة مسلسل لحم غزال

تدور أحداث مسلسل "لحم غزال" فى اطار درامي شعبي، وتجسد غادة عبد الرازق سيدة تدعى سلطانة وهي شخصية تعمل في شارع المعز برفقة أشقائها، بإدارة متاجر كبدة ورثتها عن أبيها الحاج جابر، غير أنها عاجلا ما تقع في الحب.

تتر مسلسل لحم غزال



وتأكيدا لانفراد "صدى البلد"، أعلن الملحن محمد رحيم عن تعاونه مع النجمة شيرين عبد الوهاب في غناء تتر مسلسل "لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق، والذي تخوض به السباق الرمضاني 2021.



وكتب رحيم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله.. انتهينا اليوم من تسجيل تتر مسلسل لحم غزال للنجمة غادة عبد الرازق بصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب".

أبطال مسلسل لحم غزال



مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.