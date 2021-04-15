مصدر أمني يكشف تفاصيل فيديو التعدي على ضابط شرطة بـ الجيزة

كشفت مصدر أمني تفاصيل مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يحاولة التعدي على ضابط شرطة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة بوجود شكوى من موظف أمن بأحد المراكز الطبية بالعمرانية، بقيام أشخاص بالتعدي على المركز محل عمله.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين (موظف أمن بالمركز الطبى– 4 أشخاص) وبسؤال الطرف الأول قرر بتضرره من الطرف الثاني، لقيامهم بمحاولة إخلاء المتواجدين بالمركز الطبي محل البلاغ بدعوى أن إثنين منهم شركاء بذات المركز، وبسؤال الطرف الثاني أقروا بحضورهم للمركز الطبي لمقابلة شريكهم “مدير المركز" لحصولهم على جزء من مستحقاتهم المالية كالاتفاق المسبق بينهم.

وأثناء إصحطاب الطرفين لديوان القسم لإستكمال الإجراءات القانونية اعترض اثنين من الطرف الثاني ورفضا الإمتثال لذلك، وقام أحدهما بتصوير القوات على هاتفه المحمول والتعدى عليهم بالسب، ولدى قيام أحد الضابط بالتحفظ على الهاتف لمنعه من التصوير قام المشار إليه بالتجاوز الأخلاقى تجاهه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.