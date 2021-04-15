عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمني يكشف تفاصيل فيديو التعدي على ضابط شرطة بـ الجيزة

التعدي على ضابط
التعدي على ضابط

كشفت مصدر أمني تفاصيل مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يحاولة التعدي على ضابط شرطة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة بوجود شكوى من موظف أمن بأحد المراكز الطبية بالعمرانية، بقيام أشخاص بالتعدي على المركز محل عمله.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين (موظف أمن بالمركز الطبى– 4 أشخاص) وبسؤال الطرف الأول قرر بتضرره من الطرف الثاني، لقيامهم بمحاولة إخلاء المتواجدين بالمركز الطبي محل البلاغ بدعوى أن إثنين منهم شركاء بذات المركز، وبسؤال الطرف الثاني أقروا بحضورهم للمركز الطبي لمقابلة شريكهم “مدير المركز" لحصولهم على جزء من مستحقاتهم المالية كالاتفاق المسبق بينهم.

وأثناء إصحطاب الطرفين لديوان القسم لإستكمال الإجراءات القانونية اعترض اثنين من الطرف الثاني ورفضا الإمتثال لذلك، وقام أحدهما بتصوير القوات على هاتفه المحمول والتعدى عليهم بالسب، ولدى قيام أحد الضابط بالتحفظ على الهاتف لمنعه من التصوير قام المشار إليه بالتجاوز الأخلاقى تجاهه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.

مصدر أمني التعدي على ضابط ضابط شرطة التواصل الاجتماعي الجيزة

ترشيحاتنا

تعليم الشيوخ ترفض نظام الثانوية العامة الجديد.. اعرف الأسباب

سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية حول قطاع غزة

الأهلي يكشف حقيقة عروض محمد شريف والشناوي

مصدر أمني يكشف تفاصيل فيديو التعدي على ضابط شرطة بـ الجيزة

السجن 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع غير الشرعي بخدمات الاتصالات

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات دينا الشربيني تكشف عن أنوثتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

سعد الصغير ينهار من البكاء وإيناس الدغيدي تعتذر.. فيديو

رئيس الوزراء: افتتاح مشروعات كبرى قريبا.. والانطلاقة من الصعيد

اتجوزت كام مرة عرفي على مراتك.. سعد الصغير يفجر مفاجأة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ