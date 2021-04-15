عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

السجن 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع غير الشرعي بخدمات الاتصالات

الجريمة الالكترونية
الجريمة الالكترونية

يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث يتصدى القانون لـ “جرائم الانترنت"، والتى تستهدف المساس بقيم المجتمع وعاداته وتقاليده.

وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.


الداخلية تتلقى بلاغات جرائم تقنية المعلومات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير منظومة تلقي بلاغات المواطنين لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت "جرائم تقنية المعلومات".

تم بدء العمل وتلقي بلاغات المواطنين بالمقار الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والتى إضطلعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيزها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة لتلقى بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات وفحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بمديريات الأمن، من خلال المقار التى تم تجهيزها بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة، فضلاً عن تزويدها بالمساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفنى لتلك البلاغات تنسيقاً وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر.

عقوبة جرائم تقنية المعلومات

وتنص المادة (13) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
 

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الانترنت وزارة الداخلية البريد الالكترونى جرائم الانترنت

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف حقيقة عروض محمد شريف والشناوي

مصدر أمني يكشف تفاصيل فيديو التعدي على ضابط شرطة بـ الجيزة

السجن 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع غير الشرعي بخدمات الاتصالات

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات دينا الشربيني تكشف عن أنوثتها

أنا أول مطرب نجح في السينما.. إيمان البحر درويش: وصف محمد رمضان لنفسه بـ نمبر وان «غرور»

واحد ممن تصدوا للإرهابيين.. أحمد موسى ينعى الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

سعد الصغير ينهار من البكاء وإيناس الدغيدي تعتذر.. فيديو

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

رئيس الوزراء: افتتاح مشروعات كبرى قريبا.. والانطلاقة من الصعيد

اتجوزت كام مرة عرفي على مراتك.. سعد الصغير يفجر مفاجأة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ