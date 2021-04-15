بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات دينا الشربيني تكشف عن أنوثتها

تصدرت الفنانة دينا الشربيني، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل قصر النيل والذى تخوض به الماراثون الرمضاني 2021.



وتتميز الفنانة دينا الشربينى؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها البسيطة بصور لها بملابس أنيقة ومحتشمة حيث انها لا تبالغ فى اختيارها ملابس تعرضها للانتقادات.

ومن الناحية الجمالية تعتمد دينا الشربينى، على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه الوردي وهو ما يتناسب مع لون بشرتها .

وننشر لكم مجموعة من صور الفنانة دينا الشربينى .



وشهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "قصر النيل"صراعات كاميليا (دينا الشربيني) ضد عائلة السيوفي، وذلك بعد زواجها من عم العائلة وكبيرها منصور السيوفي (صبري فواز)، فبدأ أول الصراعات مع عايدة (ريهام عبد الغفور) لتثبت أنها أصبحت سيدة القصر، وكلامها هو الذي يجب تنفيذه، كما ذهبت إلى أخيها منير (عمر السعيد) المصوّر لتطلب منه “النيجاتيف” الخاص بصور نبيل السيوفي (نبيل عيسى) حتى تبعده عن أي مشاكل أو صراعات قادمة.



ومن ناحية أخرى، يبحث المقدّم خالد (أحمد مجدي) خلف كاميليا، خاصةً وهو يعتقد أن زواجها من منصور السيوفي أمر غريب ومدبّر، وأن لقاءها به في لندن لم يكن محض صدفة، ليذهب إلى الحفل، ويحاول استجوابها ولكنها تهرب بذكاء، ولكن بعد انتهاء الحلفة لم تتمكن من إيجاد زوجها منصور، ولكن وجدت بعض بقع الدماء على الأرض، اتبعتها ولكن لم تُوصلها إلى شيء، فهل نحن على موعد مع أول جريمة قتل بالمسلسل؟

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