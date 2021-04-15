معوض إسماعيل يكشف كواليس مشاركته في "بوجي وطمطم"

كشف الفنان معوض إسماعيل ، عن كواليس مشاركته في مسلسل "بوجي وطمطم، قائلا: "كواليس مسلسل بوجي وطمطم كانت مميزة جدا بالنسبة لي"، حيث أنه أول عمل له في حياتي يعرفه بالجمهور المصري.



وأوضح "إسماعيل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه التحق بالمسلسل عن طريق الاشتراك في مسابقة للمسرح القومى للطفل من أجل اختيار فرقة للأطفال، وتم ترشيحه بمسلسل مع الفنان حسن يوسف، قائلا: "المخرج بتاع المسلسل عايز بس ياخد أسمي.. ووافقت لأني مكنتش حابب أسمي في الأول".



وتابع: "بعدها بأسبوعين تلقيت اتصال هاتفي بالتحاقي بالمسلسل، وكان أول مرة بالنسبة لي أدخل مبنى الإذاعة والتليفزيون.. ولقيت الفنان الراحل يونس شلبي والفنانة القديرة هالة فاخر والفنانة القديرة أيضاً إنعام سالوسة".

وأشار الفنان معوض إسماعيل، إلى أن شخصية معوض بالمسلسل جعلته يحب أسمه، مضيفا: "مخرج المسلسل كان بيتعامل مع نفسية وسيكولوجية الطفل وكيفية توصيل المعلومة بطريقته".