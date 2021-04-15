عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معوض إسماعيل يكشف كواليس مشاركته في "بوجي وطمطم"

معوض اسماعيل
معوض اسماعيل

كشف الفنان معوض إسماعيل ، عن كواليس مشاركته في  مسلسل "بوجي وطمطم، قائلا: "كواليس مسلسل بوجي وطمطم كانت مميزة جدا بالنسبة لي"، حيث أنه أول عمل له في حياتي يعرفه بالجمهور المصري.

وأوضح "إسماعيل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،  اليوم الخميس، أنه التحق بالمسلسل عن طريق الاشتراك في مسابقة للمسرح القومى للطفل من أجل اختيار فرقة للأطفال، وتم ترشيحه بمسلسل مع الفنان حسن يوسف، قائلا: "المخرج بتاع المسلسل عايز بس ياخد أسمي.. ووافقت لأني مكنتش حابب أسمي في الأول".
 
وتابع: "بعدها بأسبوعين تلقيت اتصال هاتفي بالتحاقي بالمسلسل، وكان أول مرة بالنسبة لي أدخل مبنى الإذاعة والتليفزيون.. ولقيت الفنان الراحل يونس شلبي والفنانة القديرة هالة فاخر والفنانة القديرة أيضاً إنعام سالوسة".

 

وأشار الفنان معوض إسماعيل، إلى أن شخصية معوض بالمسلسل جعلته يحب أسمه، مضيفا: "مخرج المسلسل كان بيتعامل مع نفسية وسيكولوجية الطفل وكيفية توصيل المعلومة بطريقته".

بوجي وطمطم معوض إسماعيل حلو الكلام اخبار التوك شو بوجي

ترشيحاتنا

تعليم الشيوخ ترفض نظام الثانوية العامة الجديد.. اعرف الأسباب

سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية حول قطاع غزة

الأهلي يكشف حقيقة عروض محمد شريف والشناوي

مصدر أمني يكشف تفاصيل فيديو التعدي على ضابط شرطة بـ الجيزة

السجن 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع غير الشرعي بخدمات الاتصالات

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات دينا الشربيني تكشف عن أنوثتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

سعد الصغير ينهار من البكاء وإيناس الدغيدي تعتذر.. فيديو

رئيس الوزراء: افتتاح مشروعات كبرى قريبا.. والانطلاقة من الصعيد

اتجوزت كام مرة عرفي على مراتك.. سعد الصغير يفجر مفاجأة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ