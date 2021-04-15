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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خناقة بين ياسمين رئيس وعمرو سعد في "ملوك الجدعنة" الحلقة الثالثة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

احتل مسلسل ملوك الجدعنة التريند رقم 1 على منصة شاهد vip، وذلك بعد عرض حلقته الثالثة اليوم والتي شهدت صراعات حارة ملوك الجدعنة، بين سريّة (عمرو سعد) وسفينة (مصطفى شعبان) من جهة وزاهي العتال (عمرو عبد الجليل) من جهة أخرى، فظنّت فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) أن سريّة يخونها، فذهبت إلى مكانه بشقة سفينة لتقوم بالتشاجر معه وتفتيشها، دون أن تدري أن بداخلها زاهي العتال مقيّد على كرسي بداخل إحدى الغرف.

واستطاع سريّة إقناع فاتن بالخروج من الشقة، والاعتراف لها بحبه، وأنه أبدًا لن يخونها، قرر سفينة وسرية البقاء على الحقيبة بما فيها من مجوهرات، ليبدأ الصراع المباشر ضد زاهي العتال، فهل تفلت فاتن من هذه الحرب؟

يُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

 

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