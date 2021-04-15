سعيد الفقي: انتظار وترقب المساهمين خفّض مؤشر وأداء البورصة المصرية

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق عند مستوى 10143 نقطة بعد ان اقترب من مستوى 10500 نقطة مع بداية الأسبوع السابق عاد للانخفاض خلال الأسبوع حتي أغلق علي المستوي السابق ذكره نتيجة للأداء السلبي لمعظم الاسهم القيادية وحالة الانتظار والترقب التي تسيطر علي غالبية المساهمين وانتظار استقرار الاوضاع بشكل عام ونتيجة لذلك استمر الضغط البيعي علي غالبية الأسهم رغم مستوى الاسعار المنخفض التي وصلت اليه.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي لديه مستوي دعم عند 10100 نقطة متوقعا ظهور قوي شرائية في هذه المناطق وهذا ما تم ملاحظته خلال نهاية جلسة الاسبوع حيث إن أسعار الأسهم الان تعد أرخص استثمارا مقارنة بأي استثمارات اخري مثل الذهب والعقارات التي حظت بنسب ارتفاعات كبيرة خلال العشر سنوات السابقة بخلاف الأسهم التي انخفضت بنسب كبيرة خلال نفس الفترة.

وتوقع الفقي ان تكون مستويات 10000 الي 10100 نقطة مستوي دعم قوي وإعادة تكوين مراكز شرائية بالقرب منه واستهداف مستوى 10300 ثم 10550 خلال الفترة القادمة.

اما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فأداؤه لم يختلف كثيرا عن المؤشر الرئيسي حيث أغلق عند مستوى 1820 نقطة مع نهاية تداولات الأسبوع نتيجة لحالة التصحيح العنيف التي مر بها خلال الفترة السابقة بعد أن حقق قمم تاريخية بالقرب من مستوى 2500 نقطة.

وتوقع الفقي أن يكون مستوي 1800 نقطة مستوى دعم نتوقع يوقف استمرار الانخفاضات ويتم تكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق لأن أسعار الأسهم خاليا تعد فرصة جيدة للاستثمار.



وعن أبرز القطاعات المتوقع اداء جيد لها خلال الفترة القادمة: القطاع العقاري ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.