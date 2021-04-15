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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاء عاجل بين وزير الخارجية السعودي وأحمد أبو الغيط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير، بالرياض اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس؛ بحث اللقاء مجمل الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي حضر اللقاء.


وكان  أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أعرب في وقت سابق عن بالغ قلقه إزاء قرار السلطات الإيرانية البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة باستخدام طاردات مركزية متطورة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام يرى في هذا القرار تطورا خطيرا باعتباره خطوة  واضحة وأكيدة نحو تطوير سلاح نووي وبما يساهم في زيادة الشكوك إزاء الأهداف الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل عدم الحاجة لليورانيوم عالي التخصيب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف المصدر أن هذا التطور المؤسف يأتي في سياق انتهاكات مستمرة من جانب ايران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي يشهد حاليا مفاوضات حثيثة لإعادة إحيائه.

ويؤكد المصدر في هذا الصدد مجدداً على الأهمية البالغة لعدم حصر المفاوضات في الشق النووي وضرورة التوصل لاتفاق يعالج شواغل الدول العربية فيما يتعلق بسياسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الرياض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

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