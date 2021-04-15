سعد الصغير ينهار من البكاء ويكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه العرفي.. فيديو

سعد الصغير فى شيخ الحارة والجريئة

كشف الفنان الشعبي سعد الصغير خلال لقائه بـ برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الكثير من التفاصيل الشخصية في حياته، وأزماته في الفترة الأخيرة مع مطربي المهرجانات، وعلاقته بحمو بيكا، وحسن شاكوش وعمر كمال.

أهم ما جاء في الحوار:

اتجوزت كام مرة عرفي على مراتك.. سعد الصغير يفجر مفاجأة.. فيديو



حل الفنان الشعبي سعد الصغير ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وسأل شيخ الحارة سعد الصغير "اتجوزت كام مرة عرفي على مراتك" ليرد لازم السؤال ده.. وبعد ذلك قال لم اتزوج ولا مرة عرفي".

شيخ الحارة والجريئة..سعد الصغير لـ إيناس الدغيدي: عشان ولادى ممكن نشيل السؤال ده



طلب سعد الصغير، من المخرجة إيناس الدغيدي، بحذف سؤال خلال حلقته اليوم ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة".



وقال سعد: "ممكن نشيل السؤال ده عشان ولادى وهو ما جعل المخرجة إيناس تضع صفارة على السؤال".

خناقة وتراشق بالألفاظ بين سعد الصغير وشيخ الحارة .. السبب مفاجأة صادمة





دخل سعد الصغير، و شيخ الحارة فى مشادة على الهواء حيث قال الأخير : " ليه يا سعد تسيب عزاء أخوك وتروح حفلة".



وقال سعد:" بطل جنان .. انا هسيب عزاء أخويا و أروح حفله.. أنا لمدة 3 أشهر لم أذهب لـ حفلة".

سعد الصغير: “لو معايا 5 ملايين جنيه هبطل غناء وأعمل مشروع”

أكد سعد الصغير، أن مطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش حال مشاركتهم في السينما سيحققون نجاحات نظرا لشعبيتهم الكبيرة الحالية، مشيرا إلى أنه لا يمتلك كثيرا من الأموال مقارنة بنجوم المهرجانات الحاليين، قائلا "حمو بيكا وشاكوش معاهم فلوس أنا ممعيش عشرة ملايين جنيه.. ولو معايا 5 ملايين هبطل".

وأضاف سعد الصغير، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه حال امتلاك 5 ملايين جنيه سيتخلى عن الغناء مقابل إقامة مشروع خاص به، موضحا أن فرقته كبيرة ويتحصلون على أجر قليل جدًا للعمل يوميًا، قائلا: "أنا كنت بأخذ في الأفلام فلوس.. وأجري كان مليون و20 ألف".

سعد الصغير ينهار من البكاء وإيناس الدغيدي تعتذر.. فيديو



دخل سعد الصغير، في حالة بكاء على الهواء، بسبب والدته، قائلا: "أنا انكسرت واتوجعت بعد وفاة والدتي لأنها كانت كل حاجة ليا".

روح اتبرع للزمالك.. سعد الصغير يهاجم مدحت العدل .. فيديو

هاجم سعد الصغير، الدكتور مدحت العدل، بعد تصريحه الأخير " أن سعد الصغير مطرب الحمير".



وقال سعد الصغير:" مدحت العدل مكانش حد عارفه غير لما اتكلم على الزمالك.. وبدل ما تبيع تيشيرت روح اتبرع لنادى الزمالك عشان عقد فرجانى ساسي نجم الزمالك".

ألفاظ خارجة .. سعد الصغير يفتح النار على إبراهيم سعيد.. فيديو





هاجم الفنان الشعبي سعد الصغير، نجم النادى الأهلى و الزمالك السابق إبراهيم سعيد، وذلك بعد تصريحاته بأن رقصه هو رقص حريمي.



وأضاف " سعد الصغير "، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، " مين إبراهيم سعيد ده اللى بيسهر وبيعمل أشياء خارجة".

سعد الصغير يوجه رسالة مهمة لـ حسن شاكوش وحمو بيكا|فيديو





قال الفنان سعد الصغير، إنه وقف بجانب المطربين حسن شاكوش وحمو بيكا خلال أزمتهم الأخيرة مع نقابة الموسيقيين، ولم يكن للحظة واحد كارهًا لهم، مقدما الاعتذار لهم بعد الإساءة لهم في أحد لقاءاته الاعلامية، موضحًا أنه طالب من المذيع مسح هذه اللقطة إلا أنه رفض.

وأشار "الصغير"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يعمل يوميًا في الأفراح، قائلا: "أنا بشتغل في فنادق فايف ستار، ومطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا نجحوا في تحقيق مشاهدات كبيرة لهم على أغانيهم، وربنا كرمهم وعمري ما في أغنية ضربت معايا زيهم.. ولكن أنا ثابت لحد دلوقتي".

أنت سبب مشكلتي معاهم| سعد الصغير يهاجم مذيعًا ويعتذر لـ حمو بيكا وشاكوش..فيديو





وجه الفنان الشعبي سعد الصغير اعتذارا لـ مغنيّ المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، بعد مشكلة وأزمة كانت سببا في خلافات بينهم.



وأضاف " سعد الصغير "، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مذيعا هو من تسبب فى هذه المشكلة، التى حدثت بينه وبين شاكوش وعمر كمال، قائلا: "وقفت معاهم فى الأزمة الأخيرة".