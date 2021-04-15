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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

تعقيم مساجد
تعقيم مساجد

أصدرت وزارة "الشؤون الإسلامية" والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية قرارا عاجلا باغلاق  8 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا بين المصلين.

وذكرت الوزارة السعودية في بيان لها  أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 67 يوماً 598 مسجداً، فيما تم فتح 579 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.


وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية في وقت سابق أغلقت ، 9 مساجد، مؤقتا، في 5 مناطق؛ بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.
 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 65 يوما، 579 مسجدا، فُتح منها 552، بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة المصلين.
 

وأوضحت الوزارة، أن المساجد المغلقة (3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومثله في مكة المكرمة).
 

وأشارت إلى إعادة فتح 10 مساجد، منهم 4 بمنطقة جازان، و3 في مكة المكرمة ومسجد بكل من “الرياض وعسير والحدود الشمالية”، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة
 

السعودية فيروس كورونا المملكة العربية السعودية المساجد وزارة الشؤون الاسلامية قرار عاجل

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