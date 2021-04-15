الخارجية البحرينية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ على السعودية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت، اليوم الخميس، بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق أربع طائرات مسيرة (مفخخة)، وخمسة صواريخ باليستية باتجاه مدينة جيزان في السعودية الشقيقة.

ووصفت الخارجية البحرينية هذه المحاولات بالعدائية والممنهجة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، مشيدة بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وأكدت الخارجية البحرينية على قوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.