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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل أحسن أب الحلقة الثالثة.. على ربيع يحاول سرقة أموال المسابقة

على ربيع
على ربيع

شهد مسلسل أحسن أب الحلقة الثالثة تطورات جديدة في الأحداث، حيث ينجح مختار اللول "علي ربيع" بالدخول للفندق بصحبة الطفل زيكا "كريم حسين"، بتغيير شكله ويبدأ في محاولات عديدة لسرقة أموال المسابقة ولكنه يفشل في كل مرة.

ويقوم مختار بتزوير بعض الأوراق لدخول المسابقة ويطلق على نفسه اسم عبد الحفيظ الغرباوي، وأثناء تواجده يتعرف على هاجر أحمد التي تقدم الحفل.

وشهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "أحسن أب" تنظيم حفل توزيع جوائز مسابقة "أحسن متسول" وظهر في الحفل وفاز بالمركز الأول الطفل "زيكا".  

ويتجه علي ربيع للبحث عن "زيكا" وأثناء سؤال أحد الباعة يسرق هاتفه ويهرب، ثم يجد متسول آخر للسؤال عن الطفل ويجده يتسول في أحد الشوارع، ويأخذه للاستعانة في المشاركة ببرنامج "أحسن أب".

ينافس علي ربيع في رمضان بمسلسل أحسن أب، حيث يعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التي تعرض هذا العام في رمضان ويحتوي على 15 حلقة، ويأمل علي ربيع أن يحقق مسلسله الجديد نجاحا كبيرا خاصة أنه يخوض لأول مرة هذه التجربة الخاصة بـ 15 حلقة.

قصة مسلسل أحسن أب

 مسلسل أحسن أب تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول أحد الآباء الذي قام بتربية ابنه، وبشكل كوميدي يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهما معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوي وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب.

والعمل يلقي الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الآخر في حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل في 15 حلقة لتفادي المط والتطويل في السيناريو وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

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أبطال مسلسل أحسن أب 

مسلسل أحسن أب يشارك في بطولته، بجانب علي ربيع، كارولين عزمي وسامي مغاوري، تأليف سيناريو وحوار محمد محمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.

أحسن أب مسلسل أحسن أب الحلقة الثالثة مسلسل احسن اب علي ربيع مسمسلات رمضان 2021

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