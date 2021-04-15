الخارجية الأردنية تدين الهجمات الإرهابية في العراق

اصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بيانا إدانت فيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل مساء أمس الأربعاء.

كما استنكرت العمل الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق بمنطقة الحبيبية شرقي العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية.

كما أكد موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز، مثلما أكد وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب العراق الشقيق، ووقوفها معه في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه.

وشدد على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن العراق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي، وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق ولذوي الضحايا، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.