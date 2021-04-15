أسامة الأزهري: ينبغي للمعلم أن يكون الطالب عنده أعز الناس إليه وأقرب من أهله

قال الدكتور أسامة الأزهري إنه ينبغي للمعلم أن يكون الطالب عنده أعز الناس إليه وأقرب من أهله إليه، ولذلك كان علماء السلف يلقون شبكة الاجتهاد لصيد طالب علم ينفع الناس في حياته وبعد مماته.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهرى، خلال برنامجه " رجال حول الرسول" على " دي ام سي" أن المعلم عليه أن يتواضع مع طلابه ويكرمهم ويؤنسهم بسؤاله عن أحاولهم ويعلمهم بطلاقة وجهه ويميز من يتفوق بمزيد من الود والصحبة والإقبال، ويكون كريما في إعطاء العلم والمعرفة.

وأضاف أن الصحابة أخذوا من بعضهم، وهذا ضمن سريان المعرفة والتعليم داخل جيل الصحابة وكانت في غاية الثراء، وكان يراجع الصحابة بعضهم بعضًا ويصوب بعضهم بعضًا.

وذكر، أن سيدنا عبد الله بن عباس كان يبلغ 13 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتربى على يد الصحابة أبو بكر الصديق وسينا عمر بن الخطاب رضى الله عنهما.



وتابع أسامة الأزهري، أن من أهم أهداف برنامج رجال حول الرسول، إعادة فتح هذه الخزائن لنكشف المشاهد أن الصحابة ليست كلمة مجملة أو مبهمة.

وأضاف أن الصحابة تم توقيرهم في وجدان الأمة وإجلالهم، بسبب ما تلقته الأمة من العلوم والأداء والبراعة في التطبيق، والثراء الذي عاشت فيه الأمة في عهد الصحابة.

