افتتاح 8 مساجد جديدة اليوم بأسيوط

تفتتح مديرية الأوقاف بأسيوط 8 مساجد جديدة اليوم الجمعة بعدد من مراكز المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن ذلك في إطار اهتمام الوزارة وعنايتها بالمساجد مبني ومعني، مشيرا الىإلى أنه أناب الشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير الدعوة في افتتاح مسجد ال بخيت بمركز ساحل سليم.

وأناب الشيخ محمود أحمد حجاب، مدير إدارة أوقاف الفتح بحري، فى افتتاح مسجد حمزة بقرية عرب الأطالة مركز الفتح، وأناب الشيخ يونس خليفة يونس مدير إدارة أوقاف أبوتيج في افتتاح مسجد الرحمة المهداه بقرية النخيلة مركز أبوتيج.

وأناب الشيخ عاصم عيد احمد مدير إدارة أوقاف المدينة شمال، في افتتاح مسجد الخضري بعزبة الخضري مركز ابنوب، كما اناب الشيخ إسماعيل محمد إسماعيل مدير إدارة أوقاف المدينة جنوب في افتتاح مسجد آل صياد بالمعلمين أسيوط.

كما أناب الشيخ عادل عمار محمد مدير إدارة أوقاف ساحل سليم في افتتاح مسجد السلام بمركز ساحل سليم، كما أناب الشيخ محمد حسن عرنوس في افتتاح مسجد الشرطة بمركز الغنايم، و الشيخ أحمد مصطفي عبدالحليم مدير إدارة أوقاف أبنوب في افتتاح مسجد الرحمة بقرية جزيرة بهيج مركز أبنوب.