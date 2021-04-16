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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإثنين.. أخر موعد لتسجيل المواد لطلاب البرامج الأكاديمية بزراعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس عن بدء الحذف والإضافة لطلاب البرامج الأكاديمية (عربي) خلال الفترة من الأربعاء ١٤-٤-٢٠٢١ الي الاثنين ١٩-٣-٢٠٢١ حيث يتم حسب استمارة الحذف والإضافة من شؤن الطلاب ولن يسمح لا طالب لم يسدد المصروفات الدراسية بسحب استمارة الحذف والإضافة .

 

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ونوهت الكلية انه لن يعتد باي استمارة تسجيل تم تسليمها ببداية الفصل الدراسي الثاني للطلاب للذين لم يقوموا بسداد المصاريف حتي الان .

 

وأوضح  الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الكلية استعدت  للفصل  الدراسي الثاني 2020_2021، بحزمة من الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلي أنه تم الإعلان عن جداول محاضرات الترم الثاني ورفع المحاضرات إلكترونيا.

 

وأشار جلال إلى سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب سيحضرون ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.

 

الجدير بالذكر قالت الدكتورة سامية عبده  مدير وحدة مكافحة العدوى بـ جامعة عين شمس ، إن إجمالي الذين تلقوا اللقاح من جامعة عين شمس بلغ حتى الآن ٣٥٠٠ من الراغبين في الحصول على اللقاح  إختياريا.

 

ولفتت أن جامعة عين شمس كانت قد بدأت حملات التطعيم ضد ڤيروس كورونا  منذ التاسع من فبراير الماضي بلقاحي استرازنكا  وسينوفارم  مابين جرعة أولي وثانية.

 

وذلك من خلال إدارة مكافحة العدوى بـ المستشفيات الجامعية،  حيث تم البدء بتطعيم الأطباء و أطقم التمريض المتعاملين بصورة مباشرة مع الحالات المصابة بالفيروس بمستشفيات العزل (العبور- الميدانى - المسنين) فى المرحلة الأولى.

كما تم تطعيم الأطقم الطبية (بالطوارئ والرعايات المركزة للباطنة والجراحة والأطفال) فى المرحلة الثانية، وامتدت عمليات التطعيم لتشمل جميع المستشفيات فى المرحلة الثالثة (الباطنة- الأطفال- الجراحة- النساء _ القلب - المراكز والوحدات المختلفة) بمستشفى عين شمس التخصصى ثم انطلقت حملة التطعيمات لتشمل أساتذة كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وكلية الدراسات العليا للطفولة وطلاب الامتياز  بالإضافة للسادة العمداء ووكلاء الكليات و السادة الأساتذة المتفرغين مع إعطاء الأولوية للأكبر سنا، وذلك بصورة اختيارية لمن يرغب فى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كوفيد ١٩.


و أضافت أنه جاري استكمال التطعيمات للراغبين في الحصول على اللقاح .

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