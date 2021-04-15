حلمي بكر يبكي ويوجه رسالة لـ ابنته.. فيديو

قال الموسيقار حلمي بكر إنه انفصل عن زوجته بسبب التدخين وعدم التفاهم على الرغم من جمالها.

وأضاف بكر خلال لقائه في برنامج خط أحمر عبر فضائية الحدث اليوم أن “طليقتي قامت بتغيير اسم ابنتي من ريهام إلى لؤلؤة مؤكدا أن ابنته هي من أكدت له ذلك".

وتابع الموسيقار حلمي بكر أنه على الرغم من القضايا الكبيرة إلا أنه يقبل أي شيء عشان خاطر ابنته.

وأشار بكر إلى أنه من الممكن أن يبكي عند رؤية ابنته مؤكدا لن أكذب أو أخون ولا مجبر على ذلك.

ودخل الموسيقار حلمي بكر في نوبة بكاء عند الحديث عن ابنته ووجه رسالة لها قائلا: “يا ريهام كان نفسي رغم إنى خلّفتك بسن متأخر نفسي أشوفك وانتي عروسة وبنام بحلم بيكي عروسة حتى قيام الساعة وأقابلك وانتي عروسة".