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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 3.. أحمد السقا يفشل في إيجاد والدة أمير كرارة

غفران الغريب
غفران الغريب

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل نسل الأغراب، بخلاف معتاد بين عساف وغفران في القسم؛ وحاول على الغريب "دياب" تهدئة الأمور بينهما، إلا أن عساف أخبره بأن الحل الوحيد أن يعطي له غفران "أمير كرارة" زوجته جليلة وابنه حمزة "أحمد مالك".


لينفعل كرارة ويبدأ في الصدام مع عساف والذي أخبره بأنه لن يترك زوجته أو ولده له؛ وأنه سيتمكن من إيجاد والدته.


ويعود عساف لتدور الشكوك حول مقتل والدة غفران؛ فبعد أن أخبره بأنها على قيد الحياة، عاد وأخبره بأن هناك شكوكا حول وجودها على قيد الحياة.

 

بعدها يحاول غفران أن يسأل جليلة إذا كانت تفضله عن عساف أم لا؛ لتختار جليلة غفران في النهاية هو وأبنائه.


ولكن حدثت مشكلة بينهما حيث وجهت جليلة سؤالا لغفران؛ عنما سالته من تختار أنا وابني أم أمك؟ ليفاجئها كرارة بالصمت وهو ما أغضبها.

 

واستمرت أحداث الحلقة قبل أن تنتهي على محاولة اثنين من رجال غفران الغريب تتبع عساف لمعرفة مكان والدة أمير كرارة، إلا أنه فاجأهم وضربهم ضربة مبرحاً.. ليعودا إلى غفران الذي قام بتوبيخهم وضربهم بل وطلب من رجاله أن يرموهم إلى السباع لكي يأكلوهم.


وتنتهي الحلقة على ذهاب عساف إلى منزل أحد أصدقائه لكي يرى أم غفران إلا أنه يتفاجأ بعدم وجودهم. 

 

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

أمير كرارة رمضان 2021 السقا نسل الأغراب

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