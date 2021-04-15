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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في إطار توجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إنشاء 16 جامعة أهلية جديدة بعدد من المحافظات

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، مخطط إقامة عدد من الجامعات الحكومية الجديدة على مستوى الجمهورية، بما فيها مدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فضلاً عن سير العمل في مشروع إقامة 16 جامعة أهلية جديدة تابعة للجامعات الحكومية.

 

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وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة ، في إطار المشروع القومى لإنشاء الجامعات الأهلية، على أن تنتشر هذه الجامعات على مستوى الجمهورية، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

 

ومن بين هذه الجامعات التي بدأت الدولة العمل بها  "جامعة المنيا الأهلية، جامعة بنها الأهلية، وجامعة حلوان التطبيقية الدولية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية وجامعة أسوان الأهلية. جامعة سوهاج الأهلية".

 


جامعة حلوان الأهلية :

وتأتي على رأس هذه الجامعات ، جامعة حلوان الأهلية والتي تم تخصيص 65 فداناً لاقامتها، على أن تبدأ الدراسة في  10 كليات على عدد من المراحل.

 

جامعة المنصورة الأهلية:


وتم تخصيص مساحة 56 فدانًا لإنشائها في مدينة جمصة ، والتي ستضم ثلاثة قطاعات، قطاع الكليات الطبية ويشمل (كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض)، وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويشمل (كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية)، وأخيرًا كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وتشمل (كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية).

 


جامعة المنيا الأهلية

فقد أصدر مجلس جامعة المنيا قرارا بإنشاء الجامعة على مساحة 41 فدانا بمدينة المنيا الجديدة، والتي تتبع جامعة المنيا، بينما ستتضمن تخصصاتها العلوم الإدارية، والتخطيط العمراني، والعلوم الصحراوية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والإعلام والعلاقات العامة، والعلاج الطبيعي، والطب، والصيدلة.

 


كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار المشروعات الجارية والمستقبلية بالجامعات الحكومية، والتي يبلغ عددها 427 مشروعاً بتكلفة حوالي 36 مليار جنيه موزعة على 27 جامعة حكومية على مستوى محافظات الجمهورية، وتنقسم إلى مشروعات خدمية وعلاجية وتعليمية.

 

وعرض وزير التعليم العالي في هذا السياق الموقف التنفيذي لتطوير منطقة قطاع مستشفيات جامعة عين شمس، والتي ستمتد على مساحة 57 فدانا، وتهدف إلى توسيع والارتقاء بالخدمة المقدمة للمرضى، حيث ستشمل تطوير قصر الدمرداش باشا، ورفع كفاءة المنشآت الطبية الحالية، وإنشاء مستشفيات جديدة للطوارئ وجراحات الأطفال والأورام، وإقامة منشآت طبية حديثة، وكذا تطوير العيادات الخارجية والتخصصية، وتوفير أماكن انتظار مجمعة.

جامعات أهلية

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