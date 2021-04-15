داخلية العراق وكردستان : الهجمات الإرهابية هدفها زعزعة السلم الاجتماعي وزرع الفتنة



أصدرت وزارة الداخلية الاتحادية العراقية ووزارة الداخلية في اقليم كردستان بيانا مشتركا حيث أكدت أن الاعتداءات الخطيرة التي حصلت مؤخراً ضد اربيل ومناطق اخرى تقع ضمن الاعتداءات الارهابية المنظمة التي تستهدف امن العراق ومن ضمنه امن اقليم كردستان وزعزعة السلم الاجتماعي ومحاولة زرع الفتنة وخلط الاوراق

وذكر البيان ان هذه الاعتداءات تأتي في محاولة يائسة لضرب التطورات الايجابية التي حصلت في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان

وأشار البيان قائلا : ضمان أمن العراق أمام مثل هذه الاعتداءات تقع مسؤوليته على الحكومة الاتحادية والمؤسسات الرسمية الممثلة لها ومن ضمن ذلك القوى الامنية في اقليم كردستان العراق

وختم البيان قائلا : الفرق التحقيقية باشرت مهامها اثر صدور اوامر القائد العام للقوات المسلحة لكشف المتورطين في الاعتداءات وتقديمهم الى القضاء العادل.