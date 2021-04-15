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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز صلاة وترين في ليلة واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

هل يجوز صلاة وترين في ليلة واحدة ؟.. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك . 


وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن صلاة قيام الليل تكون بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، منوها بأن كل هذا وقت قيام الليل.


وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أنه من الممكن أن يكون قيام الليل إحدى عشرة ركعة، منوها بأنه لو نام الإنسان، ثم استيقظ للصلاة فعليه ان يصلي، ولكن لا يصلي ركعة الوتر مره أخرى.


وأوضح أمين الفتوى، أنه لو صلى الإنسان الوتر مرة لا يصليها مرة أخرى في نفس اليوم، مستشهدا في ذلك بقول النبي -صلى الله علية وسلم- قال، "لا وتران في ليلة".


كيفية صلاة الوتر في المذاهب الأربعة:


ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن كيفية أداء صلاة الوتر في المذاهب الأربعة.


وأجابت لجنة الفتوى بالمجمع أن الأحناف قالوا إن الوتر واجب وهو ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن، ويقرأ في جميعها فاتحة وسورة ويقنت في الثالثة قبل الركوع مكبرا رافعا يديه.


وتابعت: المالكية قالوا إن سنة مؤكدة لكن لا تكون إلا بعد شفع يسبقها- أي ركعتين - ثم يسلم وبعدهما ركعة واحدة ووصلها بالشفع مكروه.


واسترسلت أن الشافعية قالوا إنها سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى وله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاثة بتشهد واحد، والحنابلة قالوا إنها سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بالثالثة أو يأتي بالثلاث بتشهدين وبسلام واحد كما تصح صلاة الوتر بركعة واحدة .


هل يجوز الصلاة بعد الصلاة الوتر بدون نوم، مع العلم أنه ورد حديث للرسول «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا». رواه الشيخان، سؤال حائر بين الناس، أجابت دار الإفتاء المصرية عنه في فيديو عبر صفحتها بـ«فيسبوك».


وقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن بعض العلماء رأوا أنه يجوز لمن أدى صلاة الوتر وأراد أن يصلي بعدها، عليه أن ينقض هذا الوتر، بصلاة ركعة واحدة قبل أداء «الركعات التي يرغب في أدائها» ليشفع بها الوتر السابق، ثم يصلى ركعات قيام الليل ثم يؤدى ركعة وتر فيكون ذلك وترًا واحدًا في الليلة.
 

صلاة قيام الليل وقت قيام الليل صلاة الوتر لجنة الفتوى دار الإفتاء

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