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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توفير العملة الصعبة أبرزها.. اقتصادية النواب تعدد مزايا التعاون مع شركة "إيني" للطاقة

شركة إيني الإيطالية
شركة "إيني" الإيطالية للطاقة

أشاد النائب، أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية ، وذلك من خلال مواصلة جهودها بالتعاون  مع شركة "إينى"، الإيطالية للطاقة، وتدعيم جهودها في تطوير الطاقة بمصر، لافتا إلى أن شركة “إيني” تعد إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجالات استخراج الطاقة،بالشرق الأوسط ، فضلا عن كونها تمثل حجر الزاوية في تقسيم البترول ما بين مصر، وكافة الدول المجاورة لها، إلى جانب أنها حاصلة على حق التنقيب في منطقة البحر المتوسط.

 

وأشار" دياب" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن التعاون مع هذه الشركة على وجه التحديد، سيكون له المردود الإيجابي الأكبر علي الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أي اكتشافات ، أو اي تطويرات ، من شأنها أن تتم في مجال الطاقة ، ستسهم حتما في توفير العملة الصعبة، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب من الأيدى العاملة.

 

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن الهدف من بحث فرص التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا،سيسهم في إحداث التطور فى شركات القطاع العام ، و الحفاظ على العمال عن طريق تطوير مصانع قطاع الأعمال العام ، وذلك من خلال توظيف الخبرة الايطالية فى مجالات شتى ، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن مصر تحتل موقعًا متميزًا للغاية، وهذا بدوره سيساعد فى توطين الكثير من الصناعات عن طريق التعاون مع الجانب الإيطالي أو غيره ،ومن ثم تبدأ مصر فى التصدير لأوروبا وأفريقيا والتحرك على الإقليم. 

 

جاء ذلك بعد أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم،  كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.

 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، ان  اللقاء جاء في إطار "متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر، وجهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بأنواعها".

 

وأعرب الرئيس عن دعمه لمسعى شركة "إيني" في التوسع بأنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والانتاج، استمراراً لمسيرة التعاون المثمرة بين الشركة الإيطالية ومصر، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، موجهاً سيادته بمواصلة التعاون المكثف مع "إيني"، وتدعيم نشاطها وجهودها.

 

من جانبه استعرض ديسكالزي النشاط الحالي والمستقبلي لشركة "إيني" في مصر، التي تعد من أهم شركاء الشركة على مستوى العالم وتأتي في مقدمة حجم استثماراتها الخارجية، ومعرباً عن التطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج للبترول والغاز، لا سيما في ضوء ما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي وبنية أساسية تؤهلها للاضطلاع بدور المركز الإقليمي للطاقة، مدعومةً بعوامل الأمن والاستقرار والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس التي ادت إلى اقامة مصر مشروعات إقليمية مشتركة في مجال الطاقة من شبكات ربط وغيرها.

 

كما تم استعراض إعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال في مدينة دمياط بكامل طاقتها والتصدير إلى كافة الأسواق العالمية، وهو ما يعد قيمة مضافة لمصر في مجال الغاز المسال، ويرسخ من مكانتها في قطاع إنتاج وتداول الغاز من شرق المتوسط إلى العالم.

 

كما شهد الاجتماع التباحث حول التعاون المشترك مع شركة "إيني" لإنتاج الهيدروجين لتوليد الطاقة في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الاستخدامات الحديثة للطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن العمل على استغلال الموارد والمقومات الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال على نحو أفضل.

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