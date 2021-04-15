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فرنسا: الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ كورونا تخطت 100 ألف شخص
أعلنت فرنسا أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا قد تخطى 100 ألف شخص.
وأوضحت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية اليوم /الخميس/ أن فرنسا باتت ثالث أكبر دولة في أوروبا الغربية تتخطى عدد الوفيات بها هذا العدد.
وأضافت القناة أن فرنسا سجلت اليوم 296 حالة وفاة أخرى اليوم.
من جانبه، علّق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هذا النبأ قائلاً "لن ننسى أي وجه أو أي اسم"، في إشارة إلى هذه الحالات.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في فرنسا قد تجاوز 5 ملايين شخص.