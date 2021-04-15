فرنسا: الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ كورونا تخطت 100 ألف شخص

فرنسا-عدد-الوفيات-الناجمة-عن-الإصابة-بكورونا-تخطى-100-ألف-شخص

أعلنت فرنسا أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا قد تخطى 100 ألف شخص.

وأوضحت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية اليوم /الخميس/ أن فرنسا باتت ثالث أكبر دولة في أوروبا الغربية تتخطى عدد الوفيات بها هذا العدد.

وأضافت القناة أن فرنسا سجلت اليوم 296 حالة وفاة أخرى اليوم.

من جانبه، علّق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هذا النبأ قائلاً "لن ننسى أي وجه أو أي اسم"، في إشارة إلى هذه الحالات.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في فرنسا قد تجاوز 5 ملايين شخص.

