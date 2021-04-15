هبيعك لعزرائيل.. محمد رمضان ينشر مقطع فيديو جديدًا| شاهد

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديدا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ويظهر محمد رمضان في الفيديو من أحد مشاهده في مسلسله الجديد "موسى".

وعلق على الفيديو قائلا :" بعتني لشداد بالمال .. وأنا هبيعك لعزرائيل بطلقة #موسى 👳🏾‍♂️👋🏽

ايه رأيك في الحلقة التالتة ؟! ثقة_في_الله_نجاح"



مسلسل موسى من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، ويشارك محمد رمضان في بطولته، كل من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، فريدة سيف النصر وهبة مجدي. ويُعرض المسلسل يومياً على قناة DMC، الساعة 6:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.