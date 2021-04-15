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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة كابول..ظهور أحلام الجريتلى فى الحلقة الثالثة

احلام الجريتلى
احلام الجريتلى

أذيعت الحلقة الثالثة من مسلسل القاهرة كابول ، على عدد من القنوات الفضائية، والذى يقوم ببطولته الفنان طارق لطفى .

وقد شهدت الحلقة ظهور للفنانة أحلام الجريتلى، والتى رحلت عن عالمنا خلال الشهور القليلة الماضية ، حيث تلعب دور والدة الفنان طارق لطفى .

 

أبطال مسلسل القاهرة كابول

يشارك فى بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود ، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف فى الحلقات الاولى من العمل.

 

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة كابول

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول  حسام هلى ، والذى سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة ”كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتى قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال.

 

كواليس مسلسل القاهرة كابول 

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضى، حيث لم ينته صناعه من تصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021 ، وقد تم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.

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