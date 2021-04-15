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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل لوزارة التجارة السورية بشأن سعر البنزين

سوريا
سوريا

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسوريا  مساء اليوم القرار  رقم /1090/ المتضمن تحديد سعر بيع لتر البنزين الاوكتان /95/ ب /2500/   ليرة سورية.

وجاء في القرار  ايضا" يتضمن السعر رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة  على البنزين والمحدد ب 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

وذكر القرار أيضا : وأنه يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة.

وكانت  وزارة النفط والثروة المعدنية أصدرت قرارا  ببدء تطبيق الآلية الجديدة لبيع مادة البنزين وفق نظام الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال رسالة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.

وأوضحت الوزارة في بيان  أنه سيتم ربط البطاقة الإلكترونية بشكل تلقائي بآخر محطة تم التعبئة منها بالمخصصات الحالية نفسها ويمكن تغيير محطة الوقود التي سيتم التعبئة منها قبل أول عملية شراء على نظام الرسائل من خلال منصات “تطبيق وين” و”قناة التلجرام” وموقع مركز الخدمة الذاتية مؤكدة أن بإمكان المواطن تغيير المحطة قبل أول عملية شراء في حين يصبح تغيير محطة الوقود مقيداً بعدد مرات محددة بعد إتمام أول عملية شراء.

وأشارت إلى أنه سيتم ترتيب البطاقات الإلكترونية على محطة الوقود تبعاً لأقدمية عمليات التعبئة وفي حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكن للمواطن إرسال طلب بإعادة تعبئة المادة إضافة إلى إمكانية الاستفادة من خدمة السفر ضمن المحطات التي يوجد فيها مخصصات لهذه الخدمة لمرة واحدة “ذهاباً وإيابا”ً.

وذكرت الوزارة المواطنين بضرورة التأكد من رقم الموبايل الخاص بالبطاقة الإلكترونية لضمان استلام الرسالة النصية القصيرة.

وفي تصريح لسانا أكد المهندس أحمد الشماط المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” أنه لا تغيير على آلية التعبئة المتبعة بالنسبة للسيارات الحكومية وأن محطات التعبئة الخاصة بالبنزين عالي الأوكتان ستبقى على وضعها الحالي ولا يوجد أي تغيير بشأنها.

ولفت المهندس الشماط إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمة السفر ضمن المحطات التي تتوفر فيها مخصصات لهذه الخدمة ولمرة واحدة شهرياً ومن ضمن المخصصات الشهرية ولكن بدون رسالة.

وأشار إلى أنه في حال انقضاء الفترة المخصصة للتعبئة يمكن إرسال طلب إعادة تعبئة عبر المنصات الإلكترونية كما هو الحال بالنسبة لرسالة الغاز الفائتة مشيراً إلى أن محطات الوقود تعمل بوضعها المعتاد حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً حيث يبدأ بعدها تطبيق الآلية الجديدة لبيع مادة البنزين وفق نظام الرسائل النصية القصيرة.

سوريا البنزين التجارة الداخلية سعر البنزين حماية المستهلك ليرة سورية

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