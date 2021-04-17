شاهد| وسط إجراءات احترازية ..للعام الثالث قبطى يقيم مائدة رحمن ديلفرى

بالاجراءات الاحترازية ..قبطى يقيم مائدة رحمن ويوزع وجباتها مغلفة بالغردقة

للعام الثالث على التوالى لم يتوقف، محارب رمزى عجايبى رجل أعمال قبطى بالغردقة، عن عادته السنوية في شهر رمضان وأقام مائدة رحمن لافطار الصائمين ورغم الظروف التى تمر بها البلاد من تداعيات جائحة كورونا حرص محار على الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية التى ـقرها مجلس الوزراء خلال تجهيز الأطعمة وكذلك خلال عمليات التوزيع، حيث كان التعقيم مستمر حتى الانتهاء من توزيع أخر وجبة.





يقول محارب رمزى عجايبى إن الشعب المصرى نسيج واحد لا فرق بين مسلم ومسيحى وجميعنا شركاء للوطن وهناك أخوة وانسانية لدى أبناء الشعب المصرى، ومن هذا المنطلق قرر أن ينفذ عادتة السنوية رغم جائحة كورونا من خلال تطبيق كافة ال‘جراءات الاحترازية وعمل مائدة رحمن بطريقة مختلفة وهو عن طريق توزيع وجبات الافطار مغلفة لكل شخص ممن اعتادوا على مشاركتنا على هذ العادة السنوية.

وتابع محارب أن والدة واهله يحرصون منذ زمن طويل على عمل موائد رحمن فى رمضان وكانت وبدأت معهم من مسقط رأسهم بالأقصر واستمر هو بعد انتقاله للغردقة على تنفيذ تلك العادة السنوية التى أصبحت عهد بينة وبين نفسه .





وأضاف محارب أنه يبدأ الإعداد لتلك الوجبات بعد الظهر وتكيسها وتغليفها مع مراعاة الاجراءات الاحترازية ويتم توزيع تلك الوجبات بعد العصر من خلال سرادق كبير اقامه وممرات داخل السرادق يراعى فيها مسافات التباعد والتعقيم حتى يصل الطعام الى كل شخص بكامل الإجراءات الاحترازية.

وأكد محارب أن المائدة يتم إقامتها لوجه الله وفعل الخير، مشيرا إلى أنه كان والده يقيمها منذ سنوات طويلة. وأيضا أخى فى محافظة الأقصر، موضحًا أن المائدة مقامة طوال شهر رمضان.





وأضاف محارب رمزى، فعل الخير ومحبة الناس كنز لا يفنى مؤكدا أنه والمسلمون شركاء فى الحياة والوطن والرزق.





وتابع محارب رمزى عجايبى، أننا حرصين على إقامة مائدة الرحمن كل عام، ونظرًا لانتشار فيروس كورونا وطبقا لتعليمات دولة رئيس الوزراء بمنع إقامة موائد الرحمن، يتم تجهيز وجبات الإفطار جاهزة دليفرى وتقوم سيارات بتوزيعها على المناطق والأسر الأكثر احتياجا والحالات الإنسانية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا أثناء تجهيز وتوزيع الوجبات.