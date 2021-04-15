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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصويت الحلقة الثانية لجمهور جوائز النقاد للدراما العربية

دراما رمضان 2021| الاختيار 2 يحافظ على الصدارة.. وموسى يتصدر عدم الإعجاب

مسلسل الاختيار 2
مسلسل الاختيار 2

يواصل الجمهور التصويت على موقع "جوائز النقاد للدراما العربية" والذي يفتح باب التصويت اليومي على حلقات مسلسلات رمضان 2021، من أجل إصدار نتائج بومية بالمسلسلات التي تصدرت تصويت الجمهور.

 

جاء في المركز الأول الاختيار 2، حيث حصلت الحلقة الأولى على نتيجة تصويت وصلت لـ95 ألف صوت، ويليها في المركز الثاني مسلسل نسل الأغراب بمجموع أصوات 90 ألف، وجاء في المركز الثالث مسلسل ملوك الجدعنة بـ67 ألف صوت وفي المركز الرابع مسلسل المداح بـ 50 ألف صوت.

 

وحافظ مسلسل ضل راجل على المركز الخامس بـ30 ألف صوت، وتراجع مسلسل لعبة نيوتن من الثالث إلى المركز السادس وحصلت الحلقة الثانية على 26 ألف صوت، واحتل المركز السابع مسلسل هجمة مرتدة بـ 22 ألف صوت، ويظهر مسلسل الطاووس في قائمة العشر الأوائل واحتلت الحلقة الثانية المركز الثامن بـ 21 ألف صوت.

 

وتراجع مسلسل القاهرة كابول من المركز السادس إلى المركز التاسع وحصلت الحلقة الثانية على 17 ألف صوت، أما المركز العاشر فكان من نصيب الحلقة الثانية لمسلسل اللي مالوش كبير بـ 16 ألف صوت.

 

كما يتيح الموقع الخاص بجوائز النقاد للدراما العربية إبداء عدم الإعجاب تجاه الحلقة التي يراها الجمهور دون المستوى وفقا لتقيمه، وتصدر القائمة مسلسل موسى، حيث حصدت الحلقة الثانية على 20 ألف عدم إعجاب. 

 

فيما احتل المركز الثاني مسلسل كله بالحب بـ3آلاف صوت، وتذيل القائمة المسلسل السعودي ممنوع التجول بألف صوت.

مسلسل موسى مسلسل الاختيار 2 مسلسل كله بالحب مسلسل ملوك الجدعنة مسلسل لعبة نيوتن

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