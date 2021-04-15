التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين وادي دجلة والاتحاد السكندري

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين وادي دجلة والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، ضمن المنافسات المؤهلة لدور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

استحوذ الاتحاد السكندري على الكرة منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ووصل الى مرمى مسعد عوض حارس مرمى الغزلان أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

واكتفى وادي دجلة بالدفاع، واللعب على الهجمة المرتدة، ويعتبر الغزلان لم يتمكنوا من الوصول لمرمى زعيم الثغر سوى مرة واحدة.

تشكيل الاتحاد السكندري، لمواجهة وادي دجلة في كأس مصر

محمد صبحي في حراسة المرمى.

محمود رزق وعبدالغني محمد وعمار حمدي والسيد سالم في قلب الدفاع.

خالد الغندور وفوزي الحناوي وأحمد نبيل مانجا في وسط الملعب.

إيمانويل أكوي ورزاق سيسيه وأحمد حمدين في الهجوم.

جاءت تشكيلة وادي دجلة كالأتي:-

في حراسة المرمى: مسعد عوض

في قلب الدفاع: محمد جمال، احمد مجدي، محمد هلال، عبدالعاطي.

في وسط الملعب: بسام وليد، حسام عرفات، ابراهيم ريعو.

في خط الهجوم: احمد عاطف، كريم الدبيس، رامز مدحت.