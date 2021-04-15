غفران الغريب يتصدر ترند تويتر.. ومغردون: إبداع وتألق على طول

تخيم أصداء مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة بظلالها على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تصدر هاشتاج #غفران_الغريب، بالمئات التغريدات، وهى الشخصية التى يؤديها كرارة ضمن أحداث المسلسل.



وكانت التعليقات كالتالي":

‏‏‎#غفران_الغريب أمير كرارة هايل برضو ويحير الواحد في حتة ان لو خيروه بين أمه وبين حمزة وجليلة هيختار مين وضحكني جداً في حتة لما بيعمل الحركة الشهيرة بتاعته انه بيشمر ايده ويضرب الواحد بالكف بس زي ما عمل النهاردة مع الاتنين اللي فشلوا يقتلوا عساف وكفاية كُتع كُسح كُسل دي 😂♥️.



‏‎#غفران_الغريب جاااااامد ولله الشخصيه قويه جدن ولله ‎#عسسسساف_الغرررررريب قلبوه مات خلاص يا ترى ايه ال هيحصل؟!.



‏‎#عساف_الغريب و ‎#غفران_الغريب

عاملين قفلة🌀🔥‎#نسل_الأغراب.



‏أمير كرر يعني ابداع وتألق علي طول وقدر يوصل المرحلة انه يقدر يعمل اي دور مهم كان صعب زي شخصية ‎#غفران_الغريب شخصيةمركبه ومش اي ممثل يقدر يابداع فيها بجد الف مبروك يا حبيبي ‎#نسل_الاغراب‎@AmirKarara



نسل الأغراب مسلسل يحكي قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، الحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.

المسلسل من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

https://mobile.twitter.com/NouraMohi74/status/1382791222536855554?s=19