البحث العلمي تزف بشرى سارة للباحثين | تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA، تعلن الأكاديمية عن حاجة المعهد إلى استضافة باحث واحد Early Stage Researcher(ESR) لمدة أربع سنوات فى إطار برنامج الدكتوراه الخاص بجامعة اوتريخت.



وأوضحت الأكاديمية أنه يمثل هذا المشروع جزء من مشروع InventWater Project ، يجب أن يكون المرشح المتقدم حاصلًا على درجة الماجستيرفى مجال الهيدرولوجيا، الهندسة البيئية،العلوم البيئية،الكيمياء البيئية أو ما يعادلها.

واشارت إلى ان أخر موعد للتقدم إلكترونيًا 22/ 4/2021 (بداية تولى المنصب سبتمبر 2021)، وسيتم تسجيل المرشح فى جامعة أوتريخت كطالب دكتوراه، موضحة أنه يرجى الإطلاع على شروط المنحة من هناومن خلال الرابط الإلكترونى التالى:

https://iiasa.ac.at/web/home/about/workingatiiasa/vacancies/Vacancies.html?jh=okvxzqbj1keramlyo2ikod92btuthk5

تعاون علمى وتكنولوجى مع المجلس القومى للبحوث الايطالى

وعلى جانب آخر .. اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية والمجلس القومى للبحوث الايطالى عن قبول مقترحات بحثية Mobility)) للأعوام 2022-2023، وتقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب الايطالى طبقا للشروط والبنود.

واوضحت أنه يتم قبول المقترحات في كافة مجالات العلوم، ويسرى هذا الاتفاق لمدة 24 شهرا وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا، وعلى السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي

كما يتم تقسيم الميزانية المخصصة للمشروع سنويا بحيث تغطى نسبة 75% منها تذاكر السفر وإقامة السادة الباحثين في ايطاليا، 25% تغطى المستهلكات والكيماويات والنشر واشارت الاكاديمية إلى أنه يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى المصرى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلى جهات مختلفة.

بينما أكد أنه يجب ان يتقدم الباحث المصرى والباحث الايطالى بالمقترح في الاطار الزمنى للتقديم كل في جانبه، مشددة على ضرورة إرفاق خطاب من الجهه البحثية المصرية بالموافقة على التقدم بالمشروع وكذلك ختم الصفحة الأولى من المشروع من الجانب المصرى والجانب الايطالى.

كما اكدت أنه يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقدم شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية، وسيتم إبلاغ الباحثين المقبولة مشروعاتهم على البريد الالكترونى الوارد منهم بينما آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 30 يونيو 2021، لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالبريد الالكترونى [email protected].