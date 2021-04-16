محافظة القاهرة : تطوير منطقة العباسية ستشرف عليه جامعة عين شمس

كشف اللواء محمد عقل رئيس حي الوايلي تفاصيل تطوير منطقة وميدان العباسية ومحيط مستشفيات جامعة عين شمس، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عقل في تصريحات خاصة لصدى البلد أن 95 % من عملية التطوير سيشرف عليها جامعة عين شمس بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وستشارك المحافظة بجزء بسيط جدا في عملية التطوير.

وتابع عقل إن مخطط التطوير ستعمل عليه جهات جامعة عين شمس لان عمليه التطوير ستخدم منطقة الجامعة ومستشفياتها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس" لبحث تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية .

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار إنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.