موسم توريد الذهب الأصفر.. الزراعة :نشر نقاط تجميع آمنة لتكون قريبة من المزارع لاستلام القمح.. والفلاحين : موسم مبشر بالخير

الزراعة :نشر نقاط تجميع آمنة لتكون قريبة من المزارع لاستلام القمح

: نقاط متنقلة لمدة 48 ساعة لتجميع الأقماح من المزارعين بالقرى والنجوع

الفلاحين : موسم القمح لهذا العام مبشر بالخير ..ونتوقع زيادة انتاجيته إلي 9 مليون طن



تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من الخميس بسعر 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضى، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وفى هذا الصدد ، نرصد التقرير التالي لاستطلاع أهم استعدادات وزارتي التموين والزراعة ، وكم انتاج هذا العام .

في البداية ، قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه تم زراعة اكثر من 3.4 مليون فدان زراعة هذا الموسم ، ولكن في بداية شهر يناير شهدت الأجواء موجة حارة لمدة 10 أيام أثرت على تفريع القمح ، ولكن المناخ باقي الموسم الشتوي معتدل وكان مناخ مناسب لنمو القمح .

وأضاف أن وزارة التموين وضعت خطة كاملة بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لاستلام وتخزين القمح هذا العام ، منوها إلي أن وزارة التموين جهزت الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام.

وأكد أنه تم نشر نقاط تجميع آمنة بحيث تكون قريبة من المزارع لاستلام القمح ، كما يتم تجهيز نقاط تجميع متنقلة لمدة 48 ساعة بحيث تكون قريبة من جميع القرى والنجوع لنقل الأقماح إلي أماكن التخزين .

وأشار "رئيس الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة " إلي أن وزير التموين الدكتور على المصيلحي يتابع بشكل دورى توريد القمح وتخزينه ، كما يقوم بعقد اجتماعات دورية من أجل توريد القمح ، منوها إلي أنه بدأ توريد القمح منذ 5 إبريل ، ويتم استلام الأقماح من جميع الحقول من 15 إبريل .

وتمنى أن تكون إنتاجية القمح هذا العام مثل العام الماضي ، حيث تم استلام 8 مليون طن العام الماضي من الفلاحين .

وكشف عن أسباب زيادة إنتاجية القمح ، وهى التوسع أفقيا ، مع استخدام أصناف التقاوى التي تتميز بأنها عالية الإنتاجية و التي تعتمد على زيادة الإنتاج .



وعلى نفس السياق ، أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، أن موسم القمح هذا العام مبشر بالخير ، فهو أفضل المواسم للفلاحين ، وذلك بسبب اعتدال المناخ وزراعة أصناف ذات جودة وانتاجية عالية من الأصناف المستنبطة حديثا حتى وصل متوسط انتاجية الفدان 19 أردب هذا العام.

ونفى "أبوصدام" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، انتشار أى أمراض بين محصول القمح لهذا الموسم ، منوها إلي أن معظم المزارعين استخدموا طرق الزراعة الحديثة كالرى بالتنقيط والرش وزراعة المصاطب مما يزيد من الإنتاجية لذا نتوقع انتاجيه مرتفعه من الاقماح هذا الموسم تزيد عن9 مليون طن.

وتوقع زيادة فى انتاج القمح عن العام الماضي ، حيث وصل انتاج العام الماضي إلي 8 مليون طن قمح ، موضحا أنخ تم زراعة ٣ مليون و٤٠٠ ألف فدان من القمح هذا العام



وأضاف أنه تم تغيير طرق الزراعة والري لكثير من المساحات بما يزيد الإنتاجية وجود الصوامع الحديثة والتي تعمل علي منع الفاقد من الاقماح مع استخدام معظم الفلاحين لآلات زراعية وحصاد حديثة.



وأوضح عبدالرحمن ان عام 2021 سيكون عام القمح وان الأسعار التي أعلنتها الحكومة ستوفر هامش ربح مجزي للمزارعين بالإضافة الي ثمن تبن القمح والذي يساهم في زيادة دخل مزارعي الاقماح.



تستهدف وزارة الزراعة ، زراعة 3.5مليون فدان قمح ،الموسم الحالى، حيث تستورد مصر 13مليون طن قمح سنويا مضافة لـ 9ملايين طن انتاج محلي، ليصل الاستهلاك إلى 21مليون طن سنويا شاملة الخبز والمكرونات والعيش السياحى والمعجنات والمخابز الأفرنجية وغيرها.

ورصد "صدى البلد" التقرير التالي لاستطلاع أهم أسباب زيادة إنتاجية القمح لهذا الموسم

- زيادة المساحة المنزرعة من الاقماح هذا الموسم إلي اكثر من 3.4 مليون فدان

- زراعة أصناف اقماح موصي بها ومقاومة لأمراض الصدأ وذات جودة عالية وكثيرة الإنتاجية.

- وتحسن الأحوال المناخية وعدم إصابة الاقماح بأية امراض تؤثر على الإنتاجية.

- زيادة استصلاح الأراضي والتوسع أفقيا فى الأراضي لزيادة الإنتاج .

- عدم ظهور ظاهرة رقاد الاقماح بشكل كبير.

- تغيير طرق الزراعة والري لكثير من المساحات بما يزيد الإنتاجية

- وجود الصوامع الحديثة والتي تعمل علي منع الفاقد من الاقماح مع استخدام معظم الفلاحين لآلات زراعية وحصاد حديثة

- استخدام تقاوى عالية الإنتاجية في زراعة المحصول والتي تنتجها مراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.