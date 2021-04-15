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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرص هطول الأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية إلى المواطنين

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها مهما إلى المواطنين، بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وتوقع المركز استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية "الربيعية" على معظم مناطق المملكة، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية "متوسطة إلى غزيرة "، التي تصحب غالباً بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 45 كيلو متراً في الساعة أو أكثر, تتسبب في إثارة الأتربة والغبار .

وأضاف المركز أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية يبدأ تأثيرها اعتباراً من يوم الجمعة إلى الاثنين على منطقة عسير، ومنطقة الباحة ومنطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد أن تتسبب الأمطار الغزيرة في تشكيل السيول على أجزاء من تلك المناطق .

كما يتوقع أن يستمر تأثير الأمطار المتوسطة إلى غزيرة " يومي الجمعة والسبت " على منطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل ومنطقة القصيم، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض.

ويمتد تأثير الحالة المطرية ليشمل المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، حيث يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على تلك المناطق.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بجميع المواطنين عدم المخاطرة والخروج لمشاهدة جريان الأودية والسباحة في التجمعات المائية الناتجة عنها وذلك تلافياً لوقوع حوادث الغرق المميتة.

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