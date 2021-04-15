الأطباء تنعى الشهيد الـ456 بسبب فيروس كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، عدد من شهداء المهنة، والذي وصل الاعداد المعلن عنها بالنقابة إلى

456 شهيد.

وجاءت أسماء شهداء فيروس كورونا من شهداء المهنة، كالتالي:-

الشهيد الدكتور شنودة جرجس مسعد أخصائي أطفال بسوهاج والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19 وهو الشهيد ال(456).

الشهيد الدكتور شوقى عزيز صليب استشارى بمستشفى حميات المنصورة سابقا والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19، وهو الشهيد ال(456).



وأضافت نقابة الأطباء: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".