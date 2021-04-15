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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسين التهامي وفرقة الحضرة.. دار الأوبرا تعلن عن خريطة شهر رمضان

صدى البلد

قال مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الدار بدأت في أعداد فكرة “أهلا رمضان” وهي عبارة عن فرق دينية تتواجد على مسرح الأوبرا خلال شهر رمضان وتحتوي على 10 عروض.

وأضاف مجدي صابر خلال لقائه بقناة “إكسترا نيوز”، أن حفلات أهلا رمضان تضم الفنان مدحت صالح، ودينا الوديدي، ونسمة عبدالعزيز، وغالية بن علي، وياسين التهامي، وفرقة الحضرة".

وأوضح أن دار الاوبرا وضعت خطة متكاملة لتقديم أعمال مميزة لا يوجد بها ملل أو رتابة وتحتوي على الحفلات الدينية والشبابية، مشيرا إلى أن حفلات من إعداد البيت الفني للموسيقى والباليه.

ولفت إلى أن كل تذاكر دار الأوبرا تباع أونلاين الفترة الحالية، مشددا على أن جميع المسارح في الأوبرا تشهد حفلات فنية ما بين موسيقى عربية، وإنشاد ديني، وبعض حفلات الموسيقى الكلاسيكية.

وأكد أن الإنشاد الديني له حظ كبير في حفلات رمضان، موضحا أن معظم الحفلات الدينية تكون في مسارح الجمهورية والموسيقى العربية.
 

اخبار التوك شو دار الاوبرا المصرية رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر شهر رمضان ياسين التهامي

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