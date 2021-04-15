في مصر وبس.. الأقباط يُزينون أبواب الكنائس بفانوس رمضان بـ سوهاج

سنظل ننعم بالمحبة والوطنية والإلتحام حتى نهاية العُمر، سيظل المسلمين والأقباط يدًا واحدة ، فى مصر فقط زين مسيحيو محافظة سوهاج اليوم الخميس ابناء قرية كوم إشقاو التابعة لمركز طما شمالي الإقليم، الشوارع والمنازل بفوانيس رمضان كما علقوا بعضها على أبواب الكنيسة بالقرية تعبيرًا منهم عن محبتهم الكبيرة وفرحتهم بقدوم شهر رمضان الكريم مهنئين المسلمين بحلول الشهر المبارك.

كما شاركت الكنيسة الإنجيلية بقرية كوم إشقاو مسجد الصفا بالقرية لتعليق زينة رمضان على مشارف شوارع القرية، وداخل الحارات ضاربين أروع الأمثلة للوحدة الوطنية المصرية، في مشاركتهم احتفال المسلمين بقدوم شهر رمضان المبارك.

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"فكرة

الإنجيلية بتعليق زينة رمضان ممثلة في الفانوس والأنوار على ابوابها حقيقي أسعدنا جميعًا"، بهذه الكلمات بدأ محمود السيد، عامل بمسجد الصفا بقرية كوم إشقاو التابعة لمركز طما شمالي سوهاج، يصف مدى سعادة الأهالي بهذا الموقف النبيل، مشيرًا إلى أن أقباط المحافظة يشكلون جزءًا من المجتمع المصري عامة والسوهاجي خاصة، فهم حريصون على مشاركة المسلمين في الأفراح والأحزان.

وأوضح أن مشاركتهم في الاحتفال بقدوم شهر رمضان، لم تكن الأولى فهم شركاء الوطن، وأصدقاء العمل والطفولة وابناء الجيران والدماء المختلطة بدماءنا بالحروب والأحزان، دامت مصر متحابه قوية.