فرنسا تتخطى حاجز الـ 100 ألف وفاة بسبب كورونا

أعلنت هيئة الصحة في فرنسا أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في فرنسا قفز إلى أكثر من 100000 يوم الخميس، وأودى الفيروس بحياة 300 شخص آخر في الـ 24 ساعة الماضية.

وتعد فرنسا الدولة الثالثة في أوروبا التي تصل إلى المرحلة القاتمة المتمثلة في وفاة 100000 بسبب فيروس كورونا، بعد المملكة المتحدة وإيطاليا.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر: "لن ننسى وجها واحدا واسما واحدا"، وأرسل تعازيه لأسر الضحايا وأصدقائهم.

وعلى مستوى العالم، سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من القتلى، بأكثر من نصف مليون، تليها البرازيل.

وتوفى ما يقرب من 30 ألف شخص في فرنسا في الموجة الأولى من الوباء بين منتصف مارس ومنتصف مايو من العام الماضي، لكن تم تسجيل الجزء الأكبر من الوفيات منذ أكتوبر. عندما تعرضت البلاد للموجة الثانية في الإصابات التي ظلت عالقة عند مستوى مرتفع حتى نهاية عام 2020.

ومع وجود أكثر من 5900 مريض حاليًا في العناية المركزة، وهو أعلى مستوى منذ ربيع 2020، تمر البلاد حاليا بموجة ثالثة شديدة.