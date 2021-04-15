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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: الدولة المصرية ستتمكن من إحداث قفزة كبيرة بمجال الطاقة خلال الفترة المقبلة

شركة إيني الإيطالية
شركة "إيني" الإيطالية للطاقة

ثمن النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بمواصلة التعاون مع شركة "إينى"الإيطالية للطاقة، وتدعيم جهودها في تطوير الطاقة بمصر، لافتا إلى أن السياسة التى تنتهجها القيادة السياسية في الوقت الحالي، وتبنيها كافة الأسس و الوسائل الداعمة، ستسهم في إحداث طفرة نوعية، وغير مسبوقة بكافة المجالات المختلفة، سواء على المستوى الإجتماعي، أو المستوي الإقتصادي، أو السياسي، وصولا إلى دعمها لكافة محاور التنمية الداخلية بمصر.

وأكد"جاد" في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن شركة" إيني" الإيطالية للطاقة ، تعد من كبري شركات التنقيب للبترول والغاز الطبيعي، وأكثرها شهرة وعراقة على مستوى دول العالم أجمع، كما تفرض سيطرتها على مستوى دول العالم ، بما فيها دول شمال المغرب العربي، وجنوب أوربا .

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه من المخطط للدولة المصرية الحديثة ، خلال الفترة المقبلة ، هو أن  تكون بمثابة مركز عالمي لتجميع الطاقة على مستوى العالم، لافتا إلى أنه لا يوجد أدنى شك فى أن هذه الشراكة، تأتى من إطارمنطلق، تدعيم مجال الطاقة في مصر، لكي تصبح مصر مفتاحا للطاقة على مستوى العالم، معقبا:" ستؤتى مصر ثمارها جراء هذا التعاون في القريب العاجل، كما أن مصر خلال الفترات القادمة، و في ظل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة والحكيمة، ستتمكن من إحداث نقلة نوعية، و قفزة كبيرة في مجال الطاقة سواء في الغاز الطبيعي أو البترول".

جاء ذلك بعد أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، ان  اللقاء جاء في إطار "متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر، وجهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بانواعها".

 

وقد أعرب الرئيس عن دعمه لمسعى شركة "إيني" في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والانتاج، استمراراً لمسيرة التعاون المثمرة بين الشركة الإيطالية ومصر، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، موجهاً سيادته بمواصلة التعاون المكثف مع "إيني"، وتدعيم نشاطها وجهودها.

 

من جانبه استعرض ديسكالزي النشاط الحالي والمستقبلي لشركة "إيني" في مصر، التي تعد من أهم شركاء الشركة على مستوى العالم وتأتي في مقدمة حجم استثماراتها الخارجية، ومعرباً عن التطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج للبترول والغاز، لا سيما في ضوء ما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي وبنية أساسية تؤهلها للاضطلاع بدور المركز الإقليمي للطاقة، مدعومةً بعوامل الأمن والاستقرار والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس التي ادت إلى اقامة مصر مشروعات إقليمية مشتركة في مجال الطاقة من شبكات ربط وغيرها.

 

كما تم استعراض إعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال في مدينة دمياط بكامل طاقتها والتصدير إلى كافة الأسواق العالمية، وهو ما يعد قيمة مضافة لمصر في مجال الغاز المسال، ويرسخ من مكانتها في قطاع إنتاج وتداول الغاز من شرق المتوسط إلى العالم.

 

كما شهد الاجتماع التباحث حول التعاون المشترك مع شركة "إيني" لإنتاج الهيدروجين لتوليد الطاقة في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الاستخدامات الحديثة للطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن العمل على استغلال الموارد والمقومات الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال على أفضل نحو.

 

مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي شركة إيني الإيطالية للطاقة مركز عالمي مجال الطاقة الغاز الطبيعى البترول المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

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