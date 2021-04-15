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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني متهمة بقتل منصور السيوفي في "قصر النيل"

صدى البلد

بعد اختفاء منصور السيوفي (صبري فواز) في الحلقة الماضية، تم اكتشاف جثّته في الحلقة الثالثة من مسلسل قصر النيل، وعلى الرغم من أن كل عائلة السيوفي متهمة في قتله، إلا أن كاميليا (دينا الشربيني) صاحبة أكبر منفعة من موته، حتى ترث أمواله، وتنتقم لوالدها من عائلة السيوفي التي قتلته بالمصنع.

وبالفعل بدأ الضابط خالد نوح (أحمد مجدي) التحقيق في القضية، وأكد لـكاميليا أن لها مصلحة كبرى في قتله، خاصةً وأنها آخر من دخل مكتبه قبل اختفائه، ولكنها أكدت له بأن نبيل السيوفي (نبيل عيسى) هو آخر من دخل مكتبه، وحدثت بينهما مشاجرة كبيرة، قبل اختفاء منصور، وترك آثار الدماء خلفه، فهل تصمد كاميليا أمام عائلة السيوفي؟ أم تُصبح هي المتهمة الوحيدة بمقتله؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9:30 عصرًا و4:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

 

مسلسل قصر النيل دينا الشربيني مسلسلات رمضان 2021 مسلسل قصر النيل الحلقة 3 صبرى فواز

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