شكرا على دعمكم.. ناصر ماهر بعد عودته من الإصابة والمشاركة في المباريات

نشر ناصر ماهر صور له عبر حسابه على انستجرام بعد عودته من الإصابة ومشاركته خلال لقاء المارد الأحمر ضد النصر في المباراة التي اقيمت امس".



وكتب ناصر ماهر "الحمدلله. المباراة الأولي بعد4 شهور من الإصابة اتمني من الله التوفيق فيما هو قادم شكرآ علي دعمكم الدائم. و كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم عليكم ♥️"



وعاد ناصر ماهر للمشاركة في المباريات خلال لقاء المارد الأحمر ضد النصر في المباراة التي أقيمت أمس على استاد الإسكندرية في دور الـ32 لكأس مصر، بعدما غاب عن المباريات الماضية.