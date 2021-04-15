مؤشر داو جونز يحطم كل الأرقام ويغلق فوق 34 ألف نقطة

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي فوق مستوى 34 ألف نقطة للمرة الأولى الخميس 15 أبريل ليبلغ المؤشر القيادي والمؤشر S&P500 قمة جديدة بفضل صعود لأسهم شركات التكنولوجيا يغذيه تراجع عوائد السندات وبيانات قوية لمبيعات التجزئة الأميركية في مارس.



تلك هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يسجل فيها S&P500 إغلاقا مرتفعا جديدا، بينما تجاوز داو أعلى مستوى إقفال له السابق المسجل في التاسع من أبريل.



وشملت مستويات الذروة القياسية مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات.



وتدعم القطاع، هو وقطاع خدمات الاتصالات، بالأداء القوي لأسماء كبيرة، مثل أبل وميكروسوفت وفيسبوك.



وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 305.16 نقطة بما يعادل 0.9% ليصل إلى 34036.05 نقطة، وزاد S&P500 45.79 نقطة أو 1.11% مسجلا 4170.45 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 180.92 نقطة أو 1.31% إلى 14038.76 نقطة.