بايدن: فرضنا عقوبات على روسيا بسبب الهجمات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، ثبوت ضلوع روسيا في الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بلاده.

وقال بايدن في خطاب له تعليقا على العقوبات الأمريكية على روسيا: " أبلغت الروس بوضوح أننا سنرد على هجماتهم السيبرانية ضد الولايات المتحدة".

وأضاف: "قررنا طرد الدبلوماسيين الروس ردا على ما قاموا به من أعمال ضد الولايات المتحدة، وعلى واشنطن وموسكو العمل معا لحل الخلافات".

وشدد على عدم السماح لأي قوى أجنبية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مضيفا أنه كان واضحا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة إقامة علاقات مستقرة بين البلدين.

وتابع أن العقوبات على روسيا لردعها عن الإضرار بمصالح الولايات المتحدة، وجاهزون للرد إذا تدخلت روسيا مجددا في ديمقراطيتنا.

وأعلن بايدن عن اقتراحه لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصيف الحالي بأوروبا، مشيرا إلى مناقشة الفرق الأمريكية لهذه الإمكانية في الوقت الحالي.